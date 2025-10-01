Военкор Безсонов: ВС РФ нанесли удар по ресторану, где находились бойцы ВСУ

В тот же день СМИ сообщили о самом мощном ударе российской армии по украинским энергетическим объектам за год. В результате атаки Днепропетровская, Черниговская и Сумская области страны лишились снабжения электроэнергией. Кроме того, оказался обесточен защитный саркофаг Чернобыльской атомной электростанции, который находится над разрушенным четвертым блоком реактора.