Военкор Безсонов: ВС РФ нанесли удар по ресторану, где находились бойцы ВСУ

Вечером в среду, 1 октября, российские войска нанесли удар по ресторану «Тбилисо», расположенному в городе Балаклее Харьковской области. В этот момент в здании проходило мероприятие Вооруженных сил Украины, внутри присутствовало большое количество украинских военнослужащих. Об этом сообщил военный корреспондент Даниил Безсонов со ссылкой на очевидца произошедшего.
— Удар пришелся по ресторану «Тбилисо», точно в здание. Там было какое-то мероприятие ВСУ. Военнослужащие приехали минимум на трех автобусах. Сейчас горят, — отметил журналист.
Он добавил, что после прилета на место удара приехали две кареты скорой помощи и еще около 15 пикапов ВСУ, которые стали вывозить тела. В результате российского удара погибли по меньшей мере 50 украинских боевиков, написал Безсонов в своем Telegram-канале.
В тот же день СМИ сообщили о самом мощном ударе российской армии по украинским энергетическим объектам за год. В результате атаки Днепропетровская, Черниговская и Сумская области страны лишились снабжения электроэнергией. Кроме того, оказался обесточен защитный саркофаг Чернобыльской атомной электростанции, который находится над разрушенным четвертым блоком реактора.