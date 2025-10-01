«Засветился южнее Витебска, а погас вблизи Гродно». Редкий метеор-грейзер пролетел над Беларусью

В планетарии сообщили, что 26 сентября 2025 года примерно в 23.51 в небе на Беларусью был виден неяркий метеор. Специалисты добавляют, что метеороид, который его породил, на огромной скорости 70,3 км/с (253080 км/ч) пришел из области между Сатурном и Ураном.