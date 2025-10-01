«Засветился южнее Витебска, а погас вблизи Гродно». Редкий метеор-грейзер пролетел над Беларусью

Редкий метеор-грейзер пролетел над Витебском, Молодечно и Гродно, попав на видео. Подробности и видео опубликовали в официальном телеграм-канале Минского планетария.
«Метеор-грейзер в небе над Беларусью вечером 26 сентября», — сказано в сообщении.
В планетарии сообщили, что 26 сентября 2025 года примерно в 23.51 в небе на Беларусью был виден неяркий метеор. Специалисты добавляют, что метеороид, который его породил, на огромной скорости 70,3 км/с (253080 км/ч) пришел из области между Сатурном и Ураном.
Высокая скорость объясняется тем, что объект летел навстречу движению Земли практически лоб в лоб. В пресс-службе отметили, что метеороид вошел в атмосферу почти параллельно поверхности Земли, затем прошел насквозь верхние слои атмосферы и не сгорел, а продолжил и далее бороздить космическое пространство.
«Подобные метеоры называются грейзерами, и это достаточно редкое явление», — обратили внимание в планетарии.
В Беларуси метеороид начал светиться немного южнее Витебска на высоте 124 километра. Он продолжил путь в сторону юго-запада. Специалисты добавляют, что ближайшую точку к Земле он прошел примерно над Молодечном на высоте 118 километров, а погас вблизи Гродно на высоте 122 километров.
«Таким образом, этот метеороид пересек почти всю территорию Беларуси с востока на запад, проделав за 5,9 секунд путь длиной в 414 километров», — рассказали в Минском планетарии.
