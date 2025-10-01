Хакеры из семьи Ворониных заработали более 1,5 млрд на поддельных чешских визах

Их родители активно участвовали в преступлениях: отец Владимир, отмывал деньги, покупая недвижимость, а мать Нелля, управляла банковскими счетами. Девушка одного из братьев помогала им, приобретая оборудование для хакерских атак. По данным следствия, семья могла использовать такую же схему и в России, но этот факт пока не доказан.