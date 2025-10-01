В Днепропетровске начались перебои со светом после мощной вспышки в небе

Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Днепропетровске после яркой вспышки в небе начались перебои с электроснабжением.
В Telegram-канале издания уточняется, что после появления вспышки в разных районах города начались отключения света.
При этом телеканал «Общественное» со ссылкой на данные энергетического холдинга ДТЭК сообщил, что повреждений линий электропередачи или неисправностей на энергообъектах города обнаружено не было.
Другие же СМИ утверждают, что вспышка в Днепропетровске и последовавшее за ней отключение электроснабжения связаны с аварией трансформатора мощностью 150 кВт на шинном заводе.
