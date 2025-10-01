«Неплохой бой»: Хуска прокомментировал драку с Мишуровым

Вратарь хоккейного клуба «Адмирал» Адам Хуска прокомментировал драку с голкипером «Авангарда» Андреем Мишуровым в ходе матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Произошедшее голкипер назвал «неплохим боем».
— Сегодня была эмоциональная игра. Нервы были на пределе. Мы вызвали друг друга в центр площадки. Дальше вы все видели сами — получился неплохой бой. После матча мы пожали друг другу руки. Никаких претензий нет, — приводят слова вратаря в Telegram-канале клуба.
Сам Мишуров, комментируя драку, заявил, что ему «уже давно хотелось» и «это было таким незакрытым гештальтом». Вратарь также рассказал, что он проходил тренировки у боксеров несколько лет назад.
Драка между вратарями произошла 1 октября на 49-й минуте третьего периода игры. Оба игрока получили по пять минут штрафа, после чего вратари были заменены: Дмитрий Шугаев вышел на лед вместо Хуски, а Никита Серебряков заменил Мишурова. По итогам игры «Авангард» одержал победу над противником с результатом 6:1.