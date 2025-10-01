Росстат зафиксировал рекордно низкий уровень безработицы в России

Специалисты обратили внимание на сохраняющийся разрыв между городом и деревней: в сельской местности уровень безработицы остаётся высоким и составляет 3,1%, тогда как в городах он равен 1,8%. Также была зафиксирована гендерная разница в продолжительности поиска работы: мужчины в среднем тратили на это 5,2 месяца, а женщины — 4,9 месяца.