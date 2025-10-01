Симоньян объявила о выходе последнего фильма Кеосаяна 2 октября

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян анонсировала в своем Telegram-канале выход последнего фильма ее ушедшего из жизни супруга Тиграна Кеосаяна.
Фильм получил название «Семь дней Петра Семеныча». Его выход ожидается 2 октября в нескольких онлайн-кинотеатрах.
«Если не видели в кино — посмотрите, пожалуйста», — написала Маргарита Симоньян.
Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна. К семье режиссера также обратились глава правительства Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Сергей Лавров.
