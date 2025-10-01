Туристов в Египте и Таиланде предупредили о смертельно опасных масках для плавания

На курортах, в том числе Египте, Турции и Таиланде, туристов стали предупреждать о смертельной опасности полнолицевых масок, которые используют для снорклинга — плавания на небольшой глубине или поверхности воды, чтобы понаблюдать за подводным миром.
Эксперты отметили, что наибольшую опасность представляют маски, которые стоят меньше тысячи рублей.
— В них трудно дышать, протекает вода, а из-за неправильного выхода воздуха запотевает маска, можно надышаться углекислым газом и вырубиться прямо в море, — говорится в сообщении.
Предупреждения об опасности таких масок массово расклеили в египетских отелях, передает Telegram-канал Shot.
Во время отдыха на Ибице 37-летний британский турист по имени Дэвид отправился купаться и случайно вдохнул соленую воду, которая попала в легкие и вызвала их паралич. Спустя несколько часов мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позднее выяснилось, что он также повредил участки спинного мозга и ему потребовалась срочная операция для стабилизации шеи. Врачи установили, что британец больше никогда не сможет ходить.