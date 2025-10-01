Туристов в Египте и Таиланде предупредили о смертельно опасных масках для плавания

Во время отдыха на Ибице 37-летний британский турист по имени Дэвид отправился купаться и случайно вдохнул соленую воду, которая попала в легкие и вызвала их паралич. Спустя несколько часов мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позднее выяснилось, что он также повредил участки спинного мозга и ему потребовалась срочная операция для стабилизации шеи. Врачи установили, что британец больше никогда не сможет ходить.