Перебои в подаче электроэнергии в Днепропетровске: подробности

Перебои со светом отмечаются на территории Днепропетровска на юго-востоке Украины в среду, 1 октября. Об этом сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Блэкаут в Днепропетровске. потух свет», — написал он в личном Telegram-канале, опубликовав соответствующий видеоматериал.
В ряде украинских СМИ также сообщили с проблемами в подаче электропитания в Днепропетровске и Днепропетровской области. Отмечается, что официальных комментариев от местных властей относительно инцидента пока что не было. До этого на территории региона также была объявлена воздушная тревога.
При этом в пресс-службе украинской энергетической компании ДТЭК подчеркнули, что каких-либо повреждений или замыканий в электросетях зафиксировано не было. Причины инцидента уточняются.
Ранее KP.RU сообщал, что Чернобыльская атомная станция на Украине также осталась без электричества. Как заявили в Министерстве энергетики страны, снабжение прекратилось в результате скачков напряжения.
Из-за этого без электроснабжения оказался остался новый саркофаг, являющийся ключевым объектом на АЭС, который в настоящее время изолирует разрушенный четвертый энергоблок Чернобыльской атомной станции. Он защищает среду и окружающую территорию от выброса радиоактивных веществ в воздух.
Согласно Минэнерго Украины, причиной обесточивания могла стать авария на энергетической инфраструктуре, расположенной на территории Киевской области. Позднее стало известно, что энергоснабжение ЧАЭС восстановили.
Ранее также сообщалось о перебоях с электроснабжением в некоторых районах Киева. Как отмечало украинское издание «Страна», нарушения в подаче электричества могли быть вызваны взрывами в районе Трипольской тепловой электрической станции. Объект является одним из самых масштабных энергогенерирующих объектов на территории Киевской области.
Позднее на Украине сообщили, что без света остались отдельные участки железной дороги в двух областях Украины. Как заявили в пресс-службе компании «Украинские железные дороги», электроснабжение было частично нарушено в Николаевской и Кировоградской областях страны.