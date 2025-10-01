Перебои в подаче электроэнергии в Днепропетровске: подробности

В ряде украинских СМИ также сообщили с проблемами в подаче электропитания в Днепропетровске и Днепропетровской области. Отмечается, что официальных комментариев от местных властей относительно инцидента пока что не было. До этого на территории региона также была объявлена воздушная тревога.