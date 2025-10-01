Принц Уильям посвятил Гари Олдмана в рыцари

Принц Уэльский Уильям посвятил актера Гари Олдмана в рыцари. Церемония состоялась 30 сентября в Виндзорском замке. Британское правительство отметило вклад артиста в развитие отечественного кинематографа и укрепление имиджа страны на международной арене.
— Его вклад в привлечение международной аудитории к британскому кинопроизводству и «бренду Британии» чрезвычайно значителен. В 2012 году он был назван самым кассовым актером в истории кино, — передает таблоид Daily Mail.
Гарри Олдман исполнил роль Сириуса Блэка — крестного Гарри Поттера, сбежавшего из тюрьмы Азкабан. Он известен своим разносторонним актерским стилем. Так, артист за свою 45-летнюю карьеру среди прочего сыграл премьер-министра Британии Уинстона Черчилля и участника культовой панк-группы Sex Pistols Сида Вишеса.
Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм по случая дня рождения британского короля Карла III также был удостоен почетного звания рыцаря.
Кроме того, британскому режиссеру и лауреату премии «Оскар» Кристоферу Нолану присвоили звание рыцаря. Его супруга, кинопродюсер Эмма Томас, была удостоена титула леди.