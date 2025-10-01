Силуанов сообщил об индексации социальных выплат в 2026 году

В 2026 году социальные выплаты в России будут проиндексированы с учетом уровня инфляции. Об этом в среду, 1 октября, сообщил глава Министерства финансов РФ в ходе заседания программной комиссии партии «Единая Россия».
Он добавил, что в проекте федерального бюджета на 2026 год, который был представлен правительством в Государственную думу РФ, предусмотрена индексация социальных пособий и выплат.
— В этом году мы ожидаем рост инфляции в размере 6,8 процента, и, соответственно, выплаты социальные на эту величину проиндексированы, — подчеркнул министр.
Силуанов также напомнил, что в рамках бюджетного пакета предусмотрена индексация пенсий, которая будет превышать уровень текущей инфляции. По его словам, прожиточный минимум в следующем году увеличится на 1,2 тысячи рублей и составит 18 939 рублей.
— Мы пошли на это, поскольку учли и рост инфляции предыдущего года, то есть 2025 года, и рост зарплаты. То есть уровень индексации пенсии со следующего года учтен не двукратно, а это двукратное увеличение пенсии перенесено на 1 января, и предлагаем сделать это один раз на 7,6 процента. То есть средний размер пенсии в конце года составит 26 697 рублей, — приводит его слова РИА Новости.
При этом средний размер страховых пенсий повысится почти на две тысячи рублей и достигнет 27 тысяч 100 рублей. Дополнительно будут проиндексированы выплаты инвалидам, ветеранам, Героям России.