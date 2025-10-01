Ричмонд
«Посмотрите, пожалуйста»: Симоньян объявила о выходе последнего фильма Кеосаяна

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в четверг, 2 октября, на цифровых платформах станет доступен для просмотра последний фильм ее покойного мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна под названием «Семь дней Петра Семеныча».

— Если не видели в кино — посмотрите, пожалуйста, — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Ранее Симоньян опубликовала видео, которое представляет собой нарезку кадров разных рабочих дней Кеосаяна. Режиссер почти всегда в приподнятом настроении, ведет себя неформально, шутит, поет и улыбается.

О смерти телеведущего Симоньян сообщила 26 сентября. Режиссер много лет испытывал серьезные проблемы с сердцем, а в январе перенес клиническую смерть и впал в кому. «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути Кеосаяна.

В Москве 28 сентября простились с режиссером. Траурная церемония прошла в Армянском храмовом комплексе на Олимпийском проспекте. Проводить Кеосаяна в последний путь пришли его родные, близкие, друзья, коллеги и поклонники. Как прошла церемония прощания — в материале «Вечерней Москвы».

