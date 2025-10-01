«Посмотрите, пожалуйста»: Симоньян объявила о выходе последнего фильма Кеосаяна

О смерти телеведущего Симоньян сообщила 26 сентября. Режиссер много лет испытывал серьезные проблемы с сердцем, а в январе перенес клиническую смерть и впал в кому. «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути Кеосаяна.