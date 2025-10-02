Ричмонд
В Бугульминском районе создадут курорт «Карабашское море»

В Бугульминском районе Татарстана планируется создание круглогодичного курортного комплекса «Карабашское море».

Проект представил глава муниципального образования Дамир Фаттахов в ходе «Инвестиционного часа» в Агентстве инвестиционного развития республики.

Курорт объединит существующую инфраструктуру Карабашского водохранилища с новыми объектами, включая горнолыжный комплекс и современные гостиницы. Концепция предусматривает сезонную активность: водные развлечения летом и горнолыжный спорт зимой.

Реализация проекта начнется в следующем году после решения земельных вопросов. В районе уже функционируют несколько гостиничных комплексов на базе бывших домов отдыха, которые войдут в единую курортную зону.

