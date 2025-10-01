Ричмонд
Бывшая девушка Павла Воли Марика привела в кино подросшую дочь: видео

Звезда нулевых Мария Кравцова, также известная как телеведущая Марика, последние годы вообще практически не выходит в свет. И уже тем более, не рассказывает о личной жизни и не особо показывает своих детей. Но тут неожиданно она появилась на светской премьере фильма, да не одна, а с 9-летней дочкой. Многие увидели ребёнка звезды впервые. Девочка с удовольствием позировала фотографам вместе с мамой. Известно, что у нее также есть старший сын, Марика была замужем за бизнесменом и жила с ним в США, а до этого 4 года состояла в отношениях с Павлом Волей. Смотрите видео редкого появления телеведущей.

