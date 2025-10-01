Посольство Соединенных Штатов в Таиланде спонсирует радикализм и митингующих в Грузии. Об этом заявил глава Службы государственной безопасности страны Мамука Мдинарадзе.
«В 95%, 98%, 99% случаев эти деньги тратятся на радикализм, направленный против властей Грузии, революционные цели. Именно на такие цели тратятся деньги американских налогоплательщиков», — отметил он в интервью телеканалу «Имеди».
Мдинарадзе подчеркнул, что после вступления в силу на территории страны закона об иностранных агентах, являющегося аналогам американского закона FARA, оппозиция начала финансировать радикализм в Грузии через университеты.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше