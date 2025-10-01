Ричмонд
Мдинарадзе: Посольство США в Таиланде спонсирует митингующих в Грузии

Глава Службы госбезопасности Грузии рассказал о финансировании радикализма оппозицией через вузы.

Источник: Комсомольская правда

Посольство Соединенных Штатов в Таиланде спонсирует радикализм и митингующих в Грузии. Об этом заявил глава Службы государственной безопасности страны Мамука Мдинарадзе.

«В 95%, 98%, 99% случаев эти деньги тратятся на радикализм, направленный против властей Грузии, революционные цели. Именно на такие цели тратятся деньги американских налогоплательщиков», — отметил он в интервью телеканалу «Имеди».

Мдинарадзе подчеркнул, что после вступления в силу на территории страны закона об иностранных агентах, являющегося аналогам американского закона FARA, оппозиция начала финансировать радикализм в Грузии через университеты.

Ранее KP.RU сообщал, что оппозиция в Грузии предложила окончательно отказаться от стремления страны к вступлению в НАТО и Евросоюз.

