В России нашли решение проблемы «домов-призраков»: что предлагает Госдума

В Госдуму поступила инициатива, которая может позволит решить проблему так называемых «домов-призраков». Предложение подразумевает изъятие квартир у граждан, которые имеют задолженность по оплате ЖКУ, а также передачу пустующих жилых помещений в пользу государства. Об этом РИА Новости сообщил парламентарий Александр Якубовский.
«Сегодня в ряде регионов, особенно на севере страны и в Сибири, мы фиксируем значительное количество заброшенных квартир. Это тысячи помещений, общая площадь которых исчисляется сотнями тысяч квадратных метров», — сказал он.
Депутат отметил, что в каждом субъекте РФ ситуация индивидуальна, и точные цифры будут определяться органами местного самоуправления. Задача Думы — создать правовую основу, которая позволит муниципалитетам системно решать эту проблему, добавил он.
Законотворцы предлагают закрепить в Жилищном кодексе возможность признания квартиры пустующей в случае, если владелец не выполняет свои обязанности по ее содержанию.
При этом парламентарии также предлагают и варианты защиты честных граждан от любой ошибки в этом вопросе. Так, признать квартиру пустующей можно будет только после подтверждения факта, что в ней никто не проживет длительное время. Кроме того, у собственника должны быть долги по ЖКХ, а также по налогам, связанным с этим видом недвижимого имущества. Причем задолженность должна быть существенная: квартиру признают пустующей, если за воду и электричество не платят больше года.
Накануне в Госдуме прокомментировали идею передачи имущества умерших россиян в доход государства. Депутат Михаил Матвеев считает необходимым направлять денежные средства умерших соотечественников, не имеющих наследников, в казну, так как банки, по его словам, неохотно расстаются с такими активами. Парламентарий подчеркнул, что в этой инициативе есть определенная логика. Он пояснил, что люди, которые сталкивались со вступлением в наследство, знают, что зачастую банки очень неохотно расстаются с деньгами. И даже бывает такое, что на запросы нотариальных органов о наличии счетов умершего дают информацию о том, что таких счетов нет, хотя они фактически существуют. По его словам, он сам столкнулся с такой ситуацией несколько лет назад.