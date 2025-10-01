В России нашли решение проблемы «домов-призраков»: что предлагает Госдума

Накануне в Госдуме прокомментировали идею передачи имущества умерших россиян в доход государства. Депутат Михаил Матвеев считает необходимым направлять денежные средства умерших соотечественников, не имеющих наследников, в казну, так как банки, по его словам, неохотно расстаются с такими активами. Парламентарий подчеркнул, что в этой инициативе есть определенная логика. Он пояснил, что люди, которые сталкивались со вступлением в наследство, знают, что зачастую банки очень неохотно расстаются с деньгами. И даже бывает такое, что на запросы нотариальных органов о наличии счетов умершего дают информацию о том, что таких счетов нет, хотя они фактически существуют. По его словам, он сам столкнулся с такой ситуацией несколько лет назад.