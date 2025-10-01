Умерла приматолог Джейн Гудолл

Стало известно о смерти всемирно известного британского приматолога и этолога Джейн Гудолл. Она ушла из жизни в 91 год, о чем проинформировал Институт Джейн Гудолл.
«Смерть доктора Джейн Гудолл, заместителя Генерального секретаря, посланницы мира ООН и основательницы Института Джейн Гудолл наступила от естественных причин», — сообщил институт в аккаунте в Facebook*.
На момент смерти, как сообщается, исследовательница находилась в турне по Соединённым Штатам.
Родившаяся в Лондоне 3 апреля 1934 года, Джейн Гудолл стала всемирно известной благодаря своим новаторским работам по изучению жизни и интеллекта шимпанзе. Высокую оценку её вклад получил в 2025 году, когда президент США Джо Байден вручил ей «Президентскую медаль Свободы».
