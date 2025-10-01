Умерла приматолог Джейн Гудолл

Родившаяся в Лондоне 3 апреля 1934 года, Джейн Гудолл стала всемирно известной благодаря своим новаторским работам по изучению жизни и интеллекта шимпанзе. Высокую оценку её вклад получил в 2025 году, когда президент США Джо Байден вручил ей «Президентскую медаль Свободы».