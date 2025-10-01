Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер-министр Армении Пашинян объявил о независимости страны от ОДКБ

Армения получила настоящую независимость — причиной стало невыполнение членами организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обязательств перед страной. Об этом в среду, 1 октября, заявил премьер-министр государства Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте.

Армения получила настоящую независимость — причиной стало невыполнение членами организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обязательств перед страной. Об этом в среду, 1 октября, заявил премьер-министр государства Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте.

— В 2022 году Ереван осознал неспособность ОДКБ выполнять свои обязательства. Это заставило Армению рассчитывать только на собственные силы. В этот момент мы стали независимыми, — уточнил он.

По словам политика, система безопасности ОДКБ — это инструмент, который мешает становлению армянской государственности. Еще пять лет назад Ереван этого не понимал, передает агентство «Новости-Армения».

До этого глава Союза армян России Ара Абрамян выразил мнение, что Пашинян должен покинуть свой пост или отказаться от участия в будущих выборах, поскольку он не сдержал обещаний, данных народу.

Кроме того, 26 сентября в Ереване стартовал митинг с требованием объявить импичмент премьер-министру Армении. Оппозиционная фракция «Честь имею» подготовила проект заявления об отрешении главы правительства от должности.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше