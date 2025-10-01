Премьер-министр Армении Пашинян объявил о независимости страны от ОДКБ

Армения получила настоящую независимость — причиной стало невыполнение членами организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обязательств перед страной. Об этом в среду, 1 октября, заявил премьер-министр государства Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте.
— В 2022 году Ереван осознал неспособность ОДКБ выполнять свои обязательства. Это заставило Армению рассчитывать только на собственные силы. В этот момент мы стали независимыми, — уточнил он.
По словам политика, система безопасности ОДКБ — это инструмент, который мешает становлению армянской государственности. Еще пять лет назад Ереван этого не понимал, передает агентство «Новости-Армения».
До этого глава Союза армян России Ара Абрамян выразил мнение, что Пашинян должен покинуть свой пост или отказаться от участия в будущих выборах, поскольку он не сдержал обещаний, данных народу.
Кроме того, 26 сентября в Ереване стартовал митинг с требованием объявить импичмент премьер-министру Армении. Оппозиционная фракция «Честь имею» подготовила проект заявления об отрешении главы правительства от должности.