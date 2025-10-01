В Калужской области нашли массовое захоронение солдат времен ВОВ

На окраине деревни Замыцкое Малоярославецкого района Калужской области обнаружено массовое захоронение солдат времён Великой Отечественной войны, сообщил глава района Вячеслав Парфенов.
По его словам, место, где в 1942 году похоронили бойцов, погибших в контрнаступлении, десятилетиями считалось утерянным: после войны оно заросло и со временем превратилось в просёлочную дорогу. Найти захоронение помогли сотрудники местного питомника.
В ходе поисковых работ удалось поднять останки 106 воинов. Кроме того, были найдены шесть медальонов, а также личные вещи, которые помогут в дальнейшем установить личности погибших. Парфенов подчеркнул, что это захоронение искали около двадцати лет, и находка имеет особое значение для района и для потомков павших солдат.
Руководитель поискового отряда «Беспокойные сердца» Елена Борисова отметила, что вместе с останками обнаружены бытовые предметы — в частности, бритвы и карандаши.
Она напомнила, что в конце 1940-х годов военкоматы проводили опросы жителей и составляли так называемые легенды о местах захоронений. В одной из таких записей говорилось о братской могиле 127 бойцов на северо-восточной окраине деревни, и теперь эти сведения подтвердились.
