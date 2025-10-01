В Калужской области нашли массовое захоронение солдат времен ВОВ

В ходе поисковых работ удалось поднять останки 106 воинов. Кроме того, были найдены шесть медальонов, а также личные вещи, которые помогут в дальнейшем установить личности погибших. Парфенов подчеркнул, что это захоронение искали около двадцати лет, и находка имеет особое значение для района и для потомков павших солдат.