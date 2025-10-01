Ричмонд
В Калужской области нашли массовое захоронение солдат времен ВОВ

Место, где в 1942 году похоронили бойцов, погибших в контрнаступлении, десятилетиями считалось утерянным.

Источник: Аргументы и факты

На окраине деревни Замыцкое Малоярославецкого района Калужской области обнаружено массовое захоронение солдат времён Великой Отечественной войны, сообщил глава района Вячеслав Парфенов.

По его словам, место, где в 1942 году похоронили бойцов, погибших в контрнаступлении, десятилетиями считалось утерянным: после войны оно заросло и со временем превратилось в просёлочную дорогу. Найти захоронение помогли сотрудники местного питомника.

В ходе поисковых работ удалось поднять останки 106 воинов. Кроме того, были найдены шесть медальонов, а также личные вещи, которые помогут в дальнейшем установить личности погибших. Парфенов подчеркнул, что это захоронение искали около двадцати лет, и находка имеет особое значение для района и для потомков павших солдат.

Руководитель поискового отряда «Беспокойные сердца» Елена Борисова отметила, что вместе с останками обнаружены бытовые предметы — в частности, бритвы и карандаши.

Она напомнила, что в конце 1940-х годов военкоматы проводили опросы жителей и составляли так называемые легенды о местах захоронений. В одной из таких записей говорилось о братской могиле 127 бойцов на северо-восточной окраине деревни, и теперь эти сведения подтвердились.

Ранее археологи обнаружили на юге Испании, в Андалусии, гробницу-дольмен, которой более 5 тысяч лет.