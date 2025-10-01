Bloomberg: Россия намерена ответить на конфискацию своих активов за рубежом

Россия способна ответить на конфискацию замороженных активов в Европе национализацией имущества зарубежный компаний, которые все еще работают на ее территории. Такое мнение в среду, 1 октября, выразил источник Bloomberg, близкий к российскому правительству.
В материале добавили, что механизм ускоренной приватизации поможет Москве быстро изымать и реализовывать активы, которые находятся в собственности иностранных владельцев.
К подобным мерам Россия прибегнет в случае, если ЕС перейдет от обсуждений к реальным действиям по передаче средств Украине.
В этот же день стало известно, что Европейский союз (ЕС) выплатил Украине транш в размере четырех миллиардов евро из доходов от замороженных российских активов.
Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о ситуации с замороженными российскими активами, на которые Евросоюз вооружает Украину. Он пригрозил преследованием странам, которые попытаются вновь это сделать.
Однако конфискация замороженных российских активов может обойтись западным государствам не менее чем в 285 миллиардов долларов.