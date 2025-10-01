Мдинарадзе: ложные звонки о минировании часто поступают в Грузию из Украины

По заявлению главы Службы госбезопасности Грузии Мамуки Мдинарадзе, большинство ложных сообщений о минировании, которые участились в стране, поступают с территории Украины.
«У меня есть информация о том, что поступают из одной из стран, откуда нам прислали гексоген, где ведется определенное планирование. Понятно, что, к счастью, неэффективные и нерезультативные, но из этой страны поступает много таких сообщений», — пояснил Мдинарадзе для телекомпании «Имеди».
По словам Мдинарадзе, это делается намеренно, чтобы создать в Грузии атмосферу напряженности. Он добавил, что, несмотря на вынужденные затраты ресурсов на подобные ложные вызовы, Служба обязана действовать по протоколу.
Ранее стало известно, что Следственные органы Грузии рассматривают две основные версии, связанные с ввозом взрывчатых веществ с Украины. Согласно одной из них, взрывчатка предназначалась для последующей транспортировки на территорию РФ.