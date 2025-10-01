Суд признал экстремистским объединение владельца бренда «Кириешки» Штенгелова

Тверской районный суд Москвы признал экстремистским объединением организацию, принадлежащую владельцу бренда «Кириешки» миллиардеру Денису Штенгелову и его отцу. Об этом пишет ТАСС.
Согласно сообщению агентства, в рамках этого решения имущество Штенгелова было конфисковано в доход государства.
При этом адвокаты миллиардера Штенгелова, являющегося владельцем бренда «Кириешки», уже заявили, что подают апелляционную жалобу на данное судебное постановление об обращении его активов в государственную собственность.