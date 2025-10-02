Ричмонд
Суд конфисковал имущество владельца «Кириешек»

Суд принял решение обратить в доход государства имущество миллиардера Дениса Штенгелова, владельца группы компаний «КДВ», под брендом «Кириешки». Это следует из судебного акта, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

