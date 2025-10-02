Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Трофимов день 2 октября на Пчелиную девятину

Узнали приметы и запреты на 2 октября, когда отмечают Трофимов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 2 октября вспоминает святых Трофима Синадского, Доримедонта Фригийского, Савватия Антиохийского. В народе празднуют Трофимов день. Вместе с тем существует еще одно название — Пчелиная девятина. Оно связано с тем, что в течение девяти дней после 2 октября нужно подготовить к зиме ульи.

Что нельзя делать 2 октября.

Нельзя бездельничать. Считалось, что это может привести к финансовым проблемам. Не рекомендуется обижать животных. Предки верили, что подобное может обернуться болезнями. А еще нельзя пересчитывать мелкие деньги. Считалось, что деньги можно потерять.

Что можно делать 2 октября.

По традиции, в названный день занимаются подготовкой ульев к зиме. А еще 2 октября было принято устраивать медовый праздник. На стол, чаще всего, подавали свежий мед и оладьи. К слову, обязательно нужно было съесть ложку меда, чтобы укрепить здоровье.

Согласно приметам, пчелы, которые залепляют вход в улей, предсказывают холодную зиму. Теплая погода 2 октября говорит про комфортный остаток осени.

Тем временем во время ночной рыбалки белорус встретился с волчьей стаей, вышедшей на охоту: «Когда придушили добычу, стали плыть к моему берегу, я никогда так быстро не бежал».

Ранее Мингорисполком назвал самые высокооплачиваемые вакансии с зарплатой от 6000 до 9000 рублей.

А еще белорусский адвокат сказал, должны ли пассажиры уступать места для пожилых и инвалидов в транспорте.