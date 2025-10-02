Что можно и нельзя делать в Трофимов день 2 октября на Пчелиную девятину

Православная церковь 2 октября вспоминает святых Трофима Синадского, Доримедонта Фригийского, Савватия Антиохийского. В народе празднуют Трофимов день. Вместе с тем существует еще одно название — Пчелиная девятина. Оно связано с тем, что в течение девяти дней после 2 октября нужно подготовить к зиме ульи.
Что нельзя делать 2 октября.
Нельзя бездельничать. Считалось, что это может привести к финансовым проблемам. Не рекомендуется обижать животных. Предки верили, что подобное может обернуться болезнями. А еще нельзя пересчитывать мелкие деньги. Считалось, что деньги можно потерять.
Что можно делать 2 октября.
По традиции, в названный день занимаются подготовкой ульев к зиме. А еще 2 октября было принято устраивать медовый праздник. На стол, чаще всего, подавали свежий мед и оладьи. К слову, обязательно нужно было съесть ложку меда, чтобы укрепить здоровье.
Согласно приметам, пчелы, которые залепляют вход в улей, предсказывают холодную зиму. Теплая погода 2 октября говорит про комфортный остаток осени.
Тем временем во время ночной рыбалки белорус встретился с волчьей стаей, вышедшей на охоту: «Когда придушили добычу, стали плыть к моему берегу, я никогда так быстро не бежал».
Ранее Мингорисполком назвал самые высокооплачиваемые вакансии с зарплатой от 6000 до 9000 рублей.
А еще белорусский адвокат сказал, должны ли пассажиры уступать места для пожилых и инвалидов в транспорте.