Что можно и нельзя делать в Трофимов день 2 октября на Пчелиную девятину

По традиции, в названный день занимаются подготовкой ульев к зиме. А еще 2 октября было принято устраивать медовый праздник. На стол, чаще всего, подавали свежий мед и оладьи. К слову, обязательно нужно было съесть ложку меда, чтобы укрепить здоровье.