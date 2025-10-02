Суд признал экстремистским объединение владельцев «Яшкино» и «Кириешек»

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы признал экстремистским объединением владельцев брендов «Яшкино» и «Кириешки» Николая и Дениса Штенгеловых*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Признать Штенгеловых* экстремистским объединением», — огласила решение судья.
Согласно материалам, Николай Штенгелов*, в частности, разделял политику украинских властей, оказывал финансовую помощь Украине. Кроме того, сообщалось, что он образовал собственное военизированное подразделение.
Его сын Денис Штенгелов*, как следует из материалов, также поддерживал киевский режим. Также уточняется, что они инвестировали в недружественные страны.
Генеральная прокуратура РФ просила суд признать экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых* и обратить в собственность РФ акции группы компаний «КДВ» (АО «Кондитерус Ком»), более 21 миллиард рублей доходов которой Штенгеловы* вывели за рубеж с 2022 года. Ответчиками по иску выступали гражданин Украины Николай Штенгелов* и его сын Денис Штенгелов*, являющийся гражданином Австралии, а также АО «Кондитерус Ком». В качестве заинтересованных лиц указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более десяти лет назад.
Как установила Генпрокуратура, капитализация корпорации оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход — 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль — 139 миллиардов рублей. Головной компанией выступает АО «Кондитерус Ком».
*Признаны экстремистским объединением в России.