Служу красиво: актер Глеб Калюжный ушел из воинской части на красную дорожку

— Я хотел бы поблагодарить руководство и командование части за то, что отпустили меня в увольнительную на премьеру фильма. Вообще, в принципе, прохождение срочной службы в армии — это для меня очень вдохновляющий и важный период. Рад, что сегодня фильм посмотрят не только мои родные и близкие, но и сослуживцы, с которыми мы сдружились и с которыми у нас замечательные отношения, — сказал Глеб Калюжный журналистам.