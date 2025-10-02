Он же — памятник: «Современник» увековечит в бронзе своих основателей

В труппе театра пополнение: теперь здесь служит артист из МХАТ имени Горького Андрей Вешкурцев. При прежнем руководителе театра на Тверском бульваре Владимире Кехмане он играл все главные роли в новых постановках. Луку в «На дне», Есенина в «Женщинах Есенина». Как рассказал Андрей Вешкурцев, он окончил Щепкинское театральное училище, где его мастером был Юрий Соломин. После окончания вуза молодой человек приходил в «Современник», но его не взяли. Прошло несколько лет, и теперь он там, где мечтал служить.