И сказал Баста: мюзикл про рэпера и Ваенга в форме

Кино.
«(Не)искусственный интеллект», 6+
Режиссер: Алексей Чадов. В ролях: Леон Кемстач, Александр.
Самойленко, Игорь Жижикин, Александра Тихонова, Люба Друзьяк, Игорь Хрипунов.
История первокурсника, который во время экскурсии в научно-исследовательском центре случайно становится пилотом экспериментального робота по имени A.P.O100L, он же просто Апостол. Вместе они отправляются в путешествие, где юмор соседствует с экшеном.
Со 2 октября в прокате.
«Мужские правила моего деда», 12+
Режиссер: Павел Воронин. В ролях: Роман Мадянов, Агата Муцениеце, Максим Матузный, Глеб Бочков, Иван Макаревич, Виктория Клинкова.
Виктор Степанович — дед советской закалки, который не понимает и не разделяет современных «тепличных» методов воспитания детей. Обманным путем он увозит своего внука из дома, чтобы отправиться с ним в незабываемое приключение и наконец-то сделать из домашнего мальчика настоящего мужчину. Достойного мужа рода Богдановых.
Со 2 октября в прокате.
«Мой друг, кот и Пушкин», 6+
Режиссер-постановщик: Алена Михайлова. В ролях: Елизавета Боярская, Михаил Евланов, Евгения Добровольская, Евгения Синицкая, Алиса Конашенкова, Леон Тафара.
12-летняя Милана пишет стихи, но страх выступлений не позволяет ей читать их. Даже мама скептически относится к поэтическому таланту дочери. Милана хочет выиграть конкурс рэп-дуэлей по роману «Евгений Онегин», чтобы мама наконец поверила в нее. Помогать девочке будет кот, в котором живет душа Саши Пушкина.
Со 2 октября в прокате.
«Просто живи», 12+
Режиссер: Александра Хобс. В ролях: Сергей Шакуров, Равшана Куркова, Марина Калецкая, Арсений Попов, Алина Алексеева, Жаргал Бадмацыренов.
Все меняется в компании, когда в нее приходит устраиваться курьером седовласый Николай Борисович. Он играючи выполняет заказы, делая успехи и стремительно поднимается по карьерной лестнице. Каждое своё достижение он фиксирует на фото и отправляет его куда-то по почте. Коллеги понимают, что у нового сотрудника есть тайна.
Со 2 октября в прокате.
Театр.
Сын, 18+
Режиссер: Юрий Бутусов. В ролях: Александр Девятьяров, Татьяна Матюхова, Денис Баландин, Евгений Редько, Мария Рыщенкова.
Спектакль по пьесе Флориана Зеллера замыкает трилогию постановок этого автора. На сцене РАМТ уже ставили его «Мать» и «Отец». Новая история — о взаимоотношениях родителей и детей. Главный герой — подросток Николас. У парня подростковая депрессия на фоне несчастной любви. Он пытается справиться с внутренними переживаниями, а его отец ищет путь, чтобы помочь. Спектакль станет прекрасной возможностью отдать запоздалую дань таланту одного из лучших режиссеров русского театра.
3 октября, 19:00, РАМТ.
«Жизнь, кажется, висит на волоске», 12+
Режиссер: Артем Бибилюров. В ролях: Лариса Капустина, Наталья Васина.
Спектакль по произведениям Анны Ахматовой. Пронзительное прочтение лирики органично дополняется музыкальными номерами в исполнении камерного оркестра театра. Солисты: Наталья Шаповалова (скрипка) и Вадим Ганкин (клавиши).
3 октября, 19:00, Московский театр иллюзии (сцена на Перовской).
«Последняя сказка», 12+
Режиссер: Анна Шевчук. В ролях: Никита Шишкин, Юлия Довганишина, Анастасия Стоцкая, Юлия Чуракова, Александр Бабик, Алексей Фалько.
Масштабный мюзикл, рассказывающий о приключениях современных москвичей Макса и Жени в волшебном мире «Тысячи и одной ночи». Спектакль поражает воображение: великолепные дворцы возникают из ниоткуда, мистический караван проходит сквозь зал, а главные герои парят над сценой на ковре-самолёте. Уникальный эффект летящей ткани, созданный бельгийскими инженерами, вызывает восторг.
2, 3, 7, 8 октября, 19:00; 4−5 октября, 13:00, 18:00, МДМ.
«Скучная история», 16+
Режиссер Денис Хуснияров. В ролях: Михаил Филиппов, Евгения Симонова, Арина Назарова, Наталья Палагушкина, Наталия Филиппова, Анастасия Горелова, Виталий Ленский, Иван Ковалюнас.
Премьера по одноименной повести Антона Чехова. Профессор медицины Николай Степанович добился вершин в науке, пользуется почетом среди студентов и уважением коллег. Однако семейная жизнь уже не приносит той радости, что раньше. Жена Варвара Андреевна раздражает, кажется мелочной и пустой, а дочь Лиза разочаровывает, собираясь замуж за неподходящего человека. Радуют Николая Степановича только встречи с приемной дочерью Катей. Она мечтала стать актрисой, но разочаровалась в сцене, пережила несчастную любовь и похоронила ребенка.
2, 3 октября, 19:00, Театр Маяковского.
«Кто Есенин», 16+
Режиссер: Тереза Дурова. В ролях: Егор Комаров, Ольга Надуваева, Михаил Бубер, Данила Теплов, Даниил Исламов, Владислав Савчук, Павел Повалихин, Сергей Батов.
Премьера в день рождения поэта. К 130-летию Сергея Есенина создатели спектакля приглашают к разговору о нем. Зрители услышат голос самого Сергея Александровича, вспомнят любимые стихи, споют песни на под аккомпанемент оркестра, узнают, что о Есенине говорили его современники.
3 октября, 19:00, Театр Терезы Дуровой, Малая сцена.
«Любовь без памяти», 12+
Режиссер: Алексей Франдетти. В ролях: Егор Попов, Михаил Пятикопов, Артемий Соколов-Савостьянов, Наталья Инькова, Дарьяна Кара, Надежда Мисякова (Надея), Софико Кардава.
Сюжет нового мюзикла вдохновлен историей жизни Басты. Спектакль расскажет о молодом музыканте Саше, который приезжает в Москву из Ростова-на-Дону в погоне за успехом, и неожиданно встречает любовь. История повествует о трудном выборе между амбициями и чувствами, о предательстве и верности, о том, как сохранить себя на пути к мечте. За музыкальную часть мюзикла отвечает Василий Вакуленко. В спектакле прозвучат как новые композиции, так и переработанные хиты артиста, включая «Сансару», «На заре» и «Моя игра». Мюзикл обещает стать ярким современным шоу, сочетающим драматическую историю, зрелищную хореографию и знакомые миллионам мелодии.
С 5 октября, 19:00, «Вегас Сити Холл».
«Обиженное время», 6+
Режиссеры: Лада Меркулова, Евгений Харланов. В ролях: Валерия Макарова, Агата Румянцева, Тимофей Мягченков, Денис Брылёв, Аделина Янчевская, Олеся Ильина, Серафима Каретина.
Премьера динамичной современной детской музыкальной сказки с песнями Ники Ванн в исполнении артистов Юношеского театра Мюзикла.
Однажды дети, оставшись одни дома, заигравшись, обижают Время своим неуважительным отношением к нему. Решая проучить беспечных ребят, Время отправляет их в волшебную страну «безвременья». Дети растеряны и сначала не понимают, как попасть обратно в свой мир. Им помогут в этом волшебные персонажи: Минутки, Хитрец, Хранители желаний, Хранители времени, Волшебная звёздочка.
2 октября, 19:00, Театр «На Трубной», Основная сцена.
«Блэкаут», 16+
Режиссер: Максим Романов. В ролях: Денис Ясин, Ирина Кищенко, Алексей Куприков, Александр Космачев, Елизавета Пащенко, Константин Барышников, Маргарита Белова.
Премьера комедии о проблемах человека в Мегаполисе. Над столичным аэропортом разыгрывался непредвиденный ураган, и из-за перебоев в электричестве несколько пассажиров оказываются запертыми в отделе невостребованного багажа. В этом зачарованном месте героям придется задержаться и понять, куда и зачем они спешат всю жизнь.
С 3 октября по 6 декабря, 19:00, «Планета КВН».
Концерты.
«Свиридов — 110», 6+
Мировая премьера оратории для солистов, хора и симфонического оркестра «Семь песен о России» Георгия Свиридова. Считавшаяся утраченной версия произведения прозвучит в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина и Государственного академического русского хора им. А. В. Свешникова под управлением Екатерины Антоненко. Концерт пройдет в рамках юбилейного цикла к 110-летию Георгия Свиридова.
2 октября, 19:00, МКЗ «Зарядье».
«Мистерия», 12+
Авторский проект премьера Большого театра Игоря Цвирко. Вечер одноактных балетов. Проект «Мистерия» объединит три эталонных образца современной хореографии: «Сюиту Рахманинова», «Русские тупики» и балет «Врубель. Демон». С Игорем Цвирко на сцену выйдут звезды российского балета: Кристина Кретова, Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин, Ксения Рыжкова, Денис Савин, Анастасия Винокур, Александр Водопетов, Мана Кувабара, Алессандро Каггеджи, Михаил Тимаев, Каролина Заборне, Вагнер Карвальо. В проекте принимают участие пианисты Александр Ключко и Настасья Хрущёва.
4 октября, 19:00, Филармония-2, Концертный зал имени С. В. Рахманинова.
Елена Ваенга, 12+
Гала-концерт Елены Ваенги посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Певица исполнит песни военных лет. Это не просто музыкальное представление. Это попытка вернуть зрителей к истокам, к ценностям, которые важны всегда, а особенно, в сложные для Родины времена.
6 октября, 19:00, Государственный Кремлёвский дворец.
Фантазийное шоу «Море снов», 0+
Новая постановка от Вячеслава Кулаева объединяет современные технологии, мастерство артистов и природную грацию морских обитателей, создавая волшебное зрелище для зрителей всех возрастов. Главных героев ждут приключения, а на пути к мечте они понимают, что дружба творит чудеса. В постановке задействованы обитатели «Москвариума». Зрителей ждут захватывающие номера с участием воздушных гимнастов, артистов балета, синхронистов и кукольников. Погружение в фантастический мир обеспечивают 3D-проекции, нейрогенерации, кинетический свет и лазерные инсталляции.
С 4 октября по 22 ноября, 12:00, 15:00, 18:00, «Москвариум».
Пупо, 6+
Концерт в рамках Всемирного тура «Pupo», посвящённого 50-летию творческой деятельности и 70-летнему юбилею итальянского артиста. Пупо с 1985 года приезжает с концертами в нашу страну. Он стал для поклонников настоящей музыкальной легендой. На этот раз артист приготовил интересную программу лучших хитов, от легендарных «Gelato al Cioccolato», «Su Di Noi», «Lo Devo Solo a Te», «Buraccio Telecomandato», «Un Amore Grande» до новых песен из свежего альбома «Insieme».
4 октября, 19:00, Live Arena.
«Изумрудный город», 0+
Зрителей ждет увлекательное путешествие в сказку Александра Волкова в новом формате: современные технологии в гармонии с живым вокалом, яркими костюмами и декорациями. Мастерство актеров и профессиональных цирковых артистов поразят и сделают шоу интересным даже для взрослых.
С 4 октября до 4 ноября, в Планета КВН.
Музеи.
«Подуй, пожалуйста, и в мою сторону», 0+
На персональной выставке Саши Браулова будут представлены новые работы художника из уличной серии. Гости увидят «документальную» вышивку и большие текстовые баннеры из текстиля с яркими, запоминающимися высказываниями. В рамках проекта Саша Браулов старается передать этот момент зримого, а подчас и незримого дуновения, с которым каждый из нас сталкивается в какой-то период жизни. И самое интересное узнать, откуда подует, с какой силой и к чему это в итоге приведет.
С 3 октября по 1 ноября, галерея ART&BRUT.
«Эмерджентные мифологии: архаика в эпоху цифрового кода», 18+
Выставочный проект посвящен исследованию мифа как открытого кода, который художники перепрограммируют, используя цифровые инструменты. Здесь нет буквальных отсылок к античным богам или средневековым легендам — вместо этого зритель столкнется с мифологией, которая рождается здесь и сейчас в диалоге между человеком и машиной, архаичным символом и нейросетью. Данил Карамушкин, Kirill Rave, Rinatto L"bank и Julia Cyberflora предложат свой взгляд на то, как древние нарративы пересобираются в цифровую эпоху.
С 2 октября по 30 ноября, VS Gallery.
Фестивали.
III Всероссийский K-Film фестиваль, 6+
Культурный центр Посольства Республики Корея приглашает на фестиваль современного корейского кинематографа. В программе восемнадцать картин.
Торжественная церемония открытия пройдет 2 октября в 19:00 в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Главным событием вечера станет показ фильма «Мститель: Игра на выживание» (2024, боевик, реж. Рю Сын Ван, 18+). Все показы в рамках фестиваля пройдут бесплатно. Для участия необходимо пройти онлайн-регистрацию. Подробная информация публикуется в социальных сетях и на официальном сайте Культурного центра.
Со 2 октября по 2 ноября, Москва, Архангельск.
Фестиваль актуального российского кино «Маяк», 16+
Кинофестиваль «Маяк» проводится в формате пятидневного профессионального форума, собирая на своей площадке более 450 представителей киноиндустрии и журналистов, пишущих о кино. Программа включает конкурсы игровых полнометражных картин и короткометражных фильмов. Десять картин примут участие в конкурсе. Зрителей ждет новая работа номинанта на «Оскар», художника-аниматора Константина Бронзита, драма Надежды Михалковой о сложных отношениях матери и сына, а также фильмы якутских режиссёров.
С 4 по 9 октября, Геленджик.
Международный кинофестиваль «Евразийский мост», 16+
Будут представлены игровая и документальная программы, куда вошли картины из 14 стран. Откроется киносмотр 6 октября фильмом из Черногории «Оплот стойкости» Николы Вукчевича, который участвует в конкурсе игрового кино. Там же две российские работы: «Волки» Михаила Кулунакова и мелодрама «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева. Кроме того в конкурсе иранская лента «Глаза востока» Эбрахима Амини, индийская драма «Мифология реальности» Саджин Баабу, болгарская любовная драма «Свадьба» Магдалены Ралчевой.
С 6 по 10 октября, Ялта.