И сказал Баста: мюзикл про рэпера и Ваенга в форме

Сюжет нового мюзикла вдохновлен историей жизни Басты. Спектакль расскажет о молодом музыканте Саше, который приезжает в Москву из Ростова-на-Дону в погоне за успехом, и неожиданно встречает любовь. История повествует о трудном выборе между амбициями и чувствами, о предательстве и верности, о том, как сохранить себя на пути к мечте. За музыкальную часть мюзикла отвечает Василий Вакуленко. В спектакле прозвучат как новые композиции, так и переработанные хиты артиста, включая «Сансару», «На заре» и «Моя игра». Мюзикл обещает стать ярким современным шоу, сочетающим драматическую историю, зрелищную хореографию и знакомые миллионам мелодии.