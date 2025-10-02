Календарь на 2 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Этот праздник появился в России в 2023 году по распоряжению президента в знак уважения специалистам, чей труд помог проложить подземные транспортные артерии в разных городах страны. Дату для праздника выбрали не случайно: 2 октября 1931 года Совнарком СССР принял решение о начале строительства метро в Москве. В том же году на Русаковской улице была заложена первая шахта, а затем появилась станция «Красносельская» Сокольнической линии. В 2025 году количество станций в Московском метрополитене достигло 275-ти. Сегодня метростроители продолжают работать над расширением линий в разных городах страны. Так, например, в Санкт-Петербурге они приступают к строительству станции «Каменка», а в Нижнем Новгороде завершается прокладка второго тоннеля от станции метро «Сенная».