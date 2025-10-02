Хмельницкая поделилась видео с Кеосаяном, снятым до его смерти

Хмельницкая стала женой Кеосаяна в 1993 году. В браке появилось двое детей — дочки Александра и Ксения. Спустя 21 год отношений пара распалась. Однако развод не смог негативно повлиять на артистку — она все еще хранит теплые воспоминания о экс-возлюбленном.