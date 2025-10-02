Хмельницкая поделилась видео с Кеосаяном, снятым до его смерти

Российская актриса Алена Хмельницкая оплакивает своего экс-мужа Тиграна Кеосаяна. Артистка опубликовала в своем личном блоге видео, связанное с бывшим супругом.
Хмельницкая стала женой Кеосаяна в 1993 году. В браке появилось двое детей — дочки Александра и Ксения. Спустя 21 год отношений пара распалась. Однако развод не смог негативно повлиять на артистку — она все еще хранит теплые воспоминания о экс-возлюбленном.
На кадрах, которыми поделилась актриса, она поет вместе с режиссером в караоке. Хмельницкая исполнила дуэтом с бывшим мужем отрывок из хита о любви.
О смерти телеведущего его супруга Маргарита Симоньян сообщила 26 сентября. Режиссер много лет испытывал серьезные проблемы с сердцем, а в январе перенес клиническую смерть и впал в кому. «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути Кеосаяна.
До этого Симоньян опубликовала видео, которое представляет собой нарезку кадров разных рабочих дней Кеосаяна. Режиссер почти всегда в приподнятом настроении, ведет себя неформально, шутит, поет и улыбается.