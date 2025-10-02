Народный календарь. Почему 5 октября нельзя есть рыбу

В эту дату запрещено есть рыбу в любом виде, а также ловить ее, покупать и продавать. Нарушение этого запрета приведет к проблемам со здоровьем, а также принесет в дом несчастье и невезение. Кроме того, в этот день следует избегать семейный сборищ, иначе это может привести к ссорам с родными.