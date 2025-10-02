Ричмонд
Народный календарь. Почему 5 октября нельзя есть рыбу

5 октября православные чтут память ветхозаветного пророка Ионы. Также в этот день чтят Иону Яшезерского, святого Фоку Синопского и Фоку Вертоградаря.

В эту дату запрещено есть рыбу в любом виде, а также ловить ее, покупать и продавать. Нарушение этого запрета приведет к проблемам со здоровьем, а также принесет в дом несчастье и невезение. Кроме того, в этот день следует избегать семейный сборищ, иначе это может привести к ссорам с родными.

Чтобы не навлечь сильный ветер в этот день, люди старались соблюдать некоторые запреты. Например, нельзя бить по земле палками и кнутами, сжигать старые веники и проклинать ветер.

Приметы погоды:

Коли с березы еще не все листья опали, то снег выпадет поздно.

На сосне шишек мало — зима теплой будет.

Черемуха и клен оголились — зима не за горами.

Рябчик в ельник прилетел — начинается листопад.

Если много паутины летает, осень будет теплой, а холода наступят нескоро.

Именины отмечают: Петр, Федор, Вениамин, Андрей, Александр, Кузьма, Макар, Мартин, Николай.