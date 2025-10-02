День бабушек и дедушек и День имени вашей машины: какие праздники отмечают в России и мире 2 октября

День имени вашей машины — это забавный праздник. Его отмечают водители, которые очень любят свой автомобиль настолько, что дают ему имя. В эту дату в социальных сетях они рассказывают о своих машинах и делятся их именами. Если вы владелец автомобиля, но все еще не дали ему имя, то День имени вашей машины отлично для этого подходит.