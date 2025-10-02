Ричмонд
В Европе захотели «укрепить» союз: Кошта заявил о подготовке почвы для вступления Украины в ЕС

Глава Евросовета анонсировал подготовку почвы для якобы вступления Украины в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС якобы готовится к присоединению Украины. Это заявление было сделано им на пресс-конференции после неформального саммита в Копенгагене.

«Мы также подготавливаем почву для вступления Украины в Европейский союз… Теперь настала очередь Европейского союза выполнить свои обязательства», — заявмл он.

По его словам, в Еврокомиссии признают выполнение Украиной реформ для присоединения. Глава совета также уверен, что подобное расширение «укрепит Европу».

Заняв жесткую позицию, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о неприемлемости членства Украины в ЕС, поскольку это, по его словам, означает войну в Европе.

При этом накануне глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва обеспокоена заявлениями европейских и натовских лидеров о возможной Третьей мировой войне.

