ВМС Израиля перехватили несколько судов «Флотилии стойкости»

Военно-морские силы (ВМС) Израиля перехватили несколько судов из «Флотилии стойкости» — теперь корабли направляются в один израильских портов. Об этом в среду, 1 октября, сообщил МИД страны в социальной сети X.
— Несколько судов флотилии ХАМАС-Сумуд (стойкость — прим. «ВМ») уже благополучно остановлены, а их пассажиры перенаправляются в израильский порт, — уточнили в сообщении.
Там добавили, что экоактивистка Грета Тунберг, а также ее друзья из флотилии полностью здоровы — их жизням ничего не угрожает.
29 сентября флотилия шведской активистки с гуманитарной помощью для жителей Газы, состоящая из 44 кораблей, также вынужденно остановилась посреди Эгейского моря из-за неисправности на одном из судов.
Кроме того, 9 июня на корабль «Мадлен», где находилась Грета Тунберг, высадились солдаты ВМС Израиля. Глава Министерства обороны страны Исраэль Кац, в свою очередь, заявил, что приказал армии любыми средствами не подпускать к берегам сектора Газа данное судно.