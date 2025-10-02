Барселона проиграла ПСЖ в матче ЛЧ, пропустив решающий гол на 90-й минуте

Решающий гол на 90-й минуте забил португальский форвард Гонсалу Рамуш, принеся ПСЖ важную победу в гостях.
В следующем туре «Барселона» 21 октября примет дома греческий «Олимпиакос», а парижане в тот же день отправятся в гости к леверкузенскому «Байеру».
В другом матче ЛЧ «Карабах» одержал уверенную победу над датским «Копенгагеном». Встреча на стадионе в Баку завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. В следующем туре азербайджанский клуб 22 октября сыграет на выезде с испанским «Атлетиком» из Бильбао.
