Барселона проиграла ПСЖ в матче ЛЧ, пропустив решающий гол на 90-й минуте

В другом матче ЛЧ «Карабах» одержал уверенную победу над датским «Копенгагеном». Встреча на стадионе в Баку завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. В следующем туре азербайджанский клуб 22 октября сыграет на выезде с испанским «Атлетиком» из Бильбао.