Мишустин посетит выставку, посвященную юбилею системы СПО

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит 2 октября в Москве выставку, посвященную 85-летию системы среднего профессионального образования, сообщила пресс-служба кабмина.
«Второго октября Михаил Мишустин посетит выставку “85 лет системе СПО: сила в мастерстве!”, — сообщили в пресс-службе.
Также председатель правительства встретится с победителями и призерами национальных чемпионатов профессионального мастерства, конкурса «Мастер года», студентами и директорами ведущих кластеров федерального проекта «Профессионалитет».
В мероприятии примет участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов.