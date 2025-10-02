Ричмонд
Мишустин посетит выставку, посвященную юбилею системы СПО

Мишустин посетит выставку, посвященную 85-летию системы среднего профобразования.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит 2 октября в Москве выставку, посвященную 85-летию системы среднего профессионального образования, сообщила пресс-служба кабмина.

«Второго октября Михаил Мишустин посетит выставку “85 лет системе СПО: сила в мастерстве!”, — сообщили в пресс-службе.

Также председатель правительства встретится с победителями и призерами национальных чемпионатов профессионального мастерства, конкурса «Мастер года», студентами и директорами ведущих кластеров федерального проекта «Профессионалитет».

В мероприятии примет участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов.