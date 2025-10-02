Россиян предупредили о рисках при использовании массажных кресел

Массажные кресла не смогут заменить специалистов и улучшить состояние здоровья, а в некоторых случаях даже могут навредить. Об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач по лечебной физкультуре Елизавета Гоменюк.
— Массажные кресла могут помочь человеку расслабиться, улучшить кровообращение и снять стресс. Важно выбирать легкие режимы массажа, избегая слишком жестких воздействий, поскольку последние могут ухудшить состояние здоровья, — сказала доктор.
Медик уточнила, что ни одно кресло не сможет выполнить массаж, подобранный индивидуально и направленный на решение конкретной проблемы. Поэтому при боли и травмах лучше обратиться к врачу.
Впрочем, после некачественного массажа также могут быть осложнения предупредил RT. Поэтому нельзя никому «позволять хрустеть» позвоночником, поясницей, шеей — такие манипуляции могут быть травмоопасны.
360.ru ранее сообщил, что некоторым людям лучше избегать самомассажа. К подобной процедуре не стоит прибегать людям с высокой температурой, страдающим от вирусных заболеваний, нарушения кожного покрова, повышенного давления, артроза и остеопороза.