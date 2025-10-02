Российским пенсионерам посоветовали обязательно заводить домашних животных

В пожилом возрасте рекомендуется заводить питомца-компаньона. Домашнее животное позволит быть более активным, а также положительно повлияет на ментальное здоровье, об этом заявила в разговоре с «Газетой.Ru» доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко.
— Включение питомцев в жизнь пожилых людей — это отличный способ поддержать как их физическое, так и эмоциональное здоровье, что подтверждают результаты научных исследований. Прямой контакт с питомцем уменьшает выработку кортизола, благодаря этому снижается уровень тревожности и напряжения — на смену им приходят ощущения спокойствия и комфорта, — объяснила эксперт.
Специалист добавила, что людям в возрасте следует выбирать спокойные породы собак.
Как ранее сообщил телеканал «Царьград», ученые выяснили, что соседство с кошками помогает снизить риск сердечного приступа почти на треть. Исследование длилось 10 лет. За это время в нём поучаствовали 4,43 тысячи человека.
Кстати, дети, которые с первых дней жизни общаются с питомцами, реже страдают аллергиями, передает 360.ru.