Российским пенсионерам посоветовали обязательно заводить домашних животных

— Включение питомцев в жизнь пожилых людей — это отличный способ поддержать как их физическое, так и эмоциональное здоровье, что подтверждают результаты научных исследований. Прямой контакт с питомцем уменьшает выработку кортизола, благодаря этому снижается уровень тревожности и напряжения — на смену им приходят ощущения спокойствия и комфорта, — объяснила эксперт.