Назван возраст, после которого обязательно посещать офтальмолога ежегодно

Риск развития болезней глаз повышается с возрастом, поэтому проходить медицинскую диагностику становится необходимо все чаще. Это важно для того, чтобы выявить опасные заболевания на ранних стадиях, объяснил «Газете.Ru» офтальмохирург Константин Руссков.
— Основной способ поддерживать здоровье глаз — регулярная профилактическая проверка зрения. После 40 лет рекомендуется проходить комплексный осмотр минимум раз в год или чаще — при наличии факторов риска. Современная офтальмология позволяет выявлять ранние изменения на досимптомных стадиях с помощью точной диагностики, — заявил медик.
Он уточнил, что также профилактикой заболеваний станет защита глаз от прямых солнечных лучей и отказ от самолечения при первых проблемах со зрением.
Ранее 360.ru предупредил, что потеря периферического зрения при глаукоме происходит незаметно. Когда появляются «слепые пятна», мозг «заполняет» их информацией из окружающих участков, поэтому выявить проблемы поможет только обследование.
Радужные круги, туман перед глазами, ощущение пелены и болевые ощущения в зоне глаз также могут быть симптомами глаукомы, предупреждает телеканал «Царьград».