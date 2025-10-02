Назван возраст, после которого обязательно посещать офтальмолога ежегодно

— Основной способ поддерживать здоровье глаз — регулярная профилактическая проверка зрения. После 40 лет рекомендуется проходить комплексный осмотр минимум раз в год или чаще — при наличии факторов риска. Современная офтальмология позволяет выявлять ранние изменения на досимптомных стадиях с помощью точной диагностики, — заявил медик.