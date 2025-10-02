RT: Иноагент Максим Галкин* может потерять свое имя

Роспатент получил запрос на прекращение правовой охраны товарного знака «Максим Галкин»*, зарегистрированного на ликвидированное ИП. Если ведомство удовлетворит просьбу, марка может перейти к другому владельцу, сообщает RT.
«Это означает, что после аннулирования защиты Галкин лишится исключительных прав на собственное имя», — отмечается в тексте.
Уточняется, что основанием для прекращения охраны стал факт ликвидации ИП, на которое изначально был оформлен товарный знак. По данным Единого реестра юридических лиц, ИП Максима Галкина* было закрыто 18 января 2023 года по его собственному желанию.
По данным RT, заявление о прекращении охраны товарного знака Максима Галкина* подал Анатолий Аронов, глава «Первой патентной компании».
Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что певица Алла Пугачева винит своего мужа Максима Галкина* в том, что ей пришлось уехать из России и теперь у нее нет возможности вернуться.
*Признан Минюстом РФ иноагентом на территории России.