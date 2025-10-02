Власть Украины планирует переименовать «копейки» в «шаги»

В парламент Украины поступил законопроект от руководства Верховной рады — местные депутаты предлагают переименовать «копейки» в «шаги». Соответствующий документ появился на сайте парламента.
Изначально с подобной инициативой выступил Национальный банк Украины (НБУ). Позже глава регулятора Андрей Пышный и экс-руководитель НБУ Виктор Ющенко объяснили это тем, что название «копейка» — российского происхождения.
Таким образом, оно автоматически становится «чуждым и враждебным» для республики, передает «Газета.ru».
В качестве конкретных инициаторов законопроекта значатся председатель Рады Руслан Стефанчук, его заместитель Александр Корниенко и ряд других парламентариев.
Еще в августе председатель НБУ Андрей Пышный заявлял, что регулятору необходимо переименовать копейку в шаги, так как это название все еще объединяет Киев с Москвой, Минском и Тирасполем.
Кроме того, в начале апреля регулятор провел научную экспедицию для замены копеек на шаги в рамках «дерусификации». Указ о введении в оборот этих монет впервые был издан в период Украинской Народной Республики.