Суд изъял в доход государства имущество владельцев бренда Кириешки Штенгеловых

Суд признал экстремистским объединением семью Штенгеловых, а также изъял имущество отца миллиардера Николая Штенгелова. На активы, включая акции и доли 58 компаний группы «КДВ», банк «Долинск» и футбольные клубы «Кузбасс» и «КДВ», наложен обеспечительный арест на сумму около 500 млрд рублей. Кроме того, семье установили временные ограничения на выезд за пределы страны, передаёт ТАСС.