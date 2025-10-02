Агроном рассказал, какие овощи никогда нельзя хранить вместе

Ранее 360.ru сообщил, что лучше использовать бумажные мешки и желтую плотную бумагу в несколько слоев для хранения овощей и фруктов. Этот мешок затем ставится в полиэтиленовый мешок, все завязывается так, чтобы посередине можно было сделать отверстие. В таком виде плоды могут долго храниться в погребе или холодильнике.