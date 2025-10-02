Агроном рассказал, какие овощи никогда нельзя хранить вместе

Хранить некоторые овощи вместе не рекомендуется ни в коем случае. Оказывается, что даже нахождение плодов рядом может ускорить их порчу, об этом сообщил в беседе с «Газетой.Ru» агроном Алексей Куренин.
— Для того, чтобы овощи длительное время оставались свежими, необходимо хранить каждый вид отдельно. Например, помидоры выделяют этилен, который сокращает время хранения огурцов и перцев и приводит к их гниению, — заявил специалист.
Эксперт также рекомендовал не использовать для хранения полиэтиленовые пакеты. Дело в том, что они задерживают влагу, за счет чего образуется конденсат, который приводит к ускоренной порче.
Ранее 360.ru сообщил, что лучше использовать бумажные мешки и желтую плотную бумагу в несколько слоев для хранения овощей и фруктов. Этот мешок затем ставится в полиэтиленовый мешок, все завязывается так, чтобы посередине можно было сделать отверстие. В таком виде плоды могут долго храниться в погребе или холодильнике.
А вот картофель большими слоями складывать не стоит, 25−30 см — это вполне приемлемая высота. И ещё можно положить в картошку горстку аптечной высушенной мяты — она препятствует прорастанию клубней, передает телеканал «Царьград».