Эндокринолог Вереина: избыток чая ведет к проблемам с ЖКТ и обезвоживанию

Избыточное употребление чая может грозить серьезными рисками для здоровья, поэтому употреблять напиток следует в ограниченном количестве. Об этом заявила в беседе с изданием «Газета.Ru» врач-эндокринолог Юлия Вереина.
— Злоупотребление чаем может привести к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта. Еще одно свойство чая — мочегонный эффект, что повышает риск обезвоживания, — сказала доктор.
По словам специалиста, в чае содержится кофеин, который может вызвать нервозность, тревожность и трудности с засыпанием. Кроме того, он уменьшает эффективность оральных контрацептивов, препятствует усвоению железа.
Аналогичный эффект возникает и с кальцием, поэтому чай не стоит пить сразу после употребления молочных и кисломолочных продуктов, передает телеканал «Царьград».
По данным 360.ru, крепкий чай также может стать причиной образования камней в почках.