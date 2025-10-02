Врач назвал доступный и рабочий способ продлить жизнь на несколько лет

Один из самых простых и эффективных способов продлить себе жизнь на годы — это занятия бегом. Способ не требует никаких вложений и при этом действительно работает, таким мнением поделился с корреспондентом «Газеты.Ru» инструктор-методист лечебной физкультуры Кирилл Антонов.
— Бег — это один из самых доступных и эффективных способов сохранить здоровье, энергию и продлить активную жизнь. Исследования показывают, что регулярный спокойный бег 2−3 раза в неделю снижает риск инфаркта миокарда и инсульта на 30−50%. По данным некоторых исследований, бегуны живут в среднем на 3−4 года дольше, — заявил медик.
Врач отметил, что начать бегать можно в любом возрасте, даже после 50 лет. Главное — начать правильно и постепенно, после консультации с медицинским специалистом.
Ранее 360.ru рассказал, что аэробная нагрузка улучшала работу сердца и повышала насыщение тканей кислородом, помогая контролировать давление, вес и уровень холестерина.
Бег также укрепляет костную ткань, мышцы и скелетную систему, может служить профилактикой остеопороза. Кроме того, бег помогает бороться с негативными эмоциями, стрессом и беспокойством, передает телеканал «Царьград».