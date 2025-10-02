Врач назвал доступный и рабочий способ продлить жизнь на несколько лет

— Бег — это один из самых доступных и эффективных способов сохранить здоровье, энергию и продлить активную жизнь. Исследования показывают, что регулярный спокойный бег 2−3 раза в неделю снижает риск инфаркта миокарда и инсульта на 30−50%. По данным некоторых исследований, бегуны живут в среднем на 3−4 года дольше, — заявил медик.