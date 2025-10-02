По словам депутата Верховного совета ПМР Андрея Сафонова, инициатива президента Румынии о присоединении Приднестровья к Молдове по образцу Гагаузии может привести к расправе над жителями региона.
«На деле это ловушка. На примере Гагаузии мы видим, что автономный статус не соблюдается властями Молдовы. Если ПМР согласилась бы на это, было бы тоже самое», — объяснил Сафонов в беседе с РИА Новости.
Депутат также заявил о ведущейся подготовке к ликвидации автономии Гагаузии. По его мнению, евро-глобалисты финансируют Молдавию для так называемой «реинтеграции», что на деле означает вывод российских войск, зачистку пророссийских сил в Гагаузии и уничтожение государственности Приднестровья и самой гагаузской автономии.
Напомним, что ранее румынский президент Никушор Дан заявил о возможности присоединения Приднестровья в состав Молдовы с автономией, аналогичной гагаузской, с последующим вступлением страны в ЕС.