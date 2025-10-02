В Италии конфисковали более 20 подозрительных картин Дали

Итальянская арт-группа карабинеров сообщила, что во время выставки в Риме они получили информацию о подозрениях в аномалиях в некоторых работах от Фонда «Гала — Сальвадор Дали». Этот некоммерческий фонд был создан в 1983 году, чтобы «продвигать, поддерживать, распространять, улучшать и защищать мир Дали во всем мире», согласно информации с сайта фонда.