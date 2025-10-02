Ричмонд
В Италии конфисковали более 20 подозрительных картин Дали

В среду утром по постановлению судьи полиция изъяла 21 работу из музея в Парме, включая гобелены, рисунки и гравюры. Правоохранительные органы подчеркнули, что расследование продолжается.

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянская полиция по охране искусства в среду изъяла 21 произведение, предположительно принадлежащее Сальвадору Дали, по подозрению в подделке. Об этом пишет агентство Associated Press.

Эти произведения были частью выставки «Сальвадор Дали: между искусством и мифом», которая проходила в Риме в первой половине года, а на прошлой неделе открылась во дворце Тараскони в Парме.

Итальянская арт-группа карабинеров сообщила, что во время выставки в Риме они получили информацию о подозрениях в аномалиях в некоторых работах от Фонда «Гала — Сальвадор Дали». Этот некоммерческий фонд был создан в 1983 году, чтобы «продвигать, поддерживать, распространять, улучшать и защищать мир Дали во всем мире», согласно информации с сайта фонда.

В среду утром по постановлению судьи полиция изъяла 21 работу из музея в Парме, включая гобелены, рисунки и гравюры. Правоохранительные органы подчеркнули, что расследование продолжается.

Благодаря своим причудливым творениям Дали входит в число самых подделываемых художников вместе с Пабло Пикассо и Амадео Модильяни, согласно ArtNews.-0-