Как заморозить ягоды, чтобы сохранить витамины: советы биотехнолога

Биотехнолог Суслянок: замороженные ягоды потеряют витамины, если их разморозить.

Источник: Комсомольская правда

Заморозка — популярный метод долгосрочного хранения продуктов, который особенно подходит для ягод. Как заморозить плоды так, чтобы они не потеряли свою пользу, сообщил «Газете.Ru» доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Георгий Суслянок.

— Помойте ягоды холодной водой непосредственно перед заморозкой. Просушите, разложите ягоды в один слой, поместите в морозильник, далее пересыпьте замороженные ягоды в герметичные пакеты и плотно закройте. Так ягоды не слипаются и быстрее замерзают, что лучше сохраняет витамины и структуру, — пояснил эксперт.

Он уточнил, что готовить ягоды лучше прямо замороженными, например, в смузи или компотах, так как быстрое оттаивание способствует потере витаминов в выделившемся соке.

Еще один способ заморозки ягод — сделать из них пюре, передает Life.ru. Для этого всего лишь пропустить мягкую клубнику или малину через блендер, разлить по пластиковым бутылочкам или баночкам и заморозить.

Любопытно, что при правильной заморозке овощи и фрукты сохраняют до 90−95% витаминов, утверждают ученые. В них почти не исчезают витамины С, В2, Е, кальций, магний, цинк, медь, железо, а также клетчатка, сообщил ранее 360.ru.