Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог назвала полезные аналоги вредной колбасы

Диетолог Атаманова посоветовала на замену колбасе запекать курицу.

Источник: Комсомольская правда

Привычка перекусывать колбасой навредит здоровью — в продукте мало полезных веществ, зато множество консервантов. О полезных аналогах колбасе, сообщила изданию «Газета.Ru» диетолог, эндокринолог Юлия Атаманова.

— Если колбаса в вашем рационе на постоянной основе, то это риск съесть много жиров, калорий и при этом еще испытывать постоянный голод. Полезнее будет запечь мясо курицы, индейки или нежирной говядины, нарезать ломтиками и использовать для бутербродов. Чтобы было вкуснее, мясо можно предварительно замариновать, — посоветовала врач.

Эксперт добавила, что покупной альтернативой может стать ветчина из птицы, в которой меньше жиров и калорий.

Ранее 360.ru рассказал, что колбасы, сосиски, бекон включают в состав соль, нитриты и консерванты, что может негативно сказаться на организме. Регулярное их употребление повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Life.ru передает, что снизить риск развития рака желудка поможет ограничение копчёностей и колбас в рационе. Дело в том, что продукты содержат канцерогены, которые провоцируют мутации клеток и формирование опухолей.