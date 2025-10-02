Диетолог назвала полезные аналоги вредной колбасы

— Если колбаса в вашем рационе на постоянной основе, то это риск съесть много жиров, калорий и при этом еще испытывать постоянный голод. Полезнее будет запечь мясо курицы, индейки или нежирной говядины, нарезать ломтиками и использовать для бутербродов. Чтобы было вкуснее, мясо можно предварительно замариновать, — посоветовала врач.