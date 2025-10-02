Диетолог назвала полезные аналоги вредной колбасы

Привычка перекусывать колбасой навредит здоровью — в продукте мало полезных веществ, зато множество консервантов. О полезных аналогах колбасе, сообщила изданию «Газета.Ru» диетолог, эндокринолог Юлия Атаманова.
— Если колбаса в вашем рационе на постоянной основе, то это риск съесть много жиров, калорий и при этом еще испытывать постоянный голод. Полезнее будет запечь мясо курицы, индейки или нежирной говядины, нарезать ломтиками и использовать для бутербродов. Чтобы было вкуснее, мясо можно предварительно замариновать, — посоветовала врач.
Эксперт добавила, что покупной альтернативой может стать ветчина из птицы, в которой меньше жиров и калорий.
Ранее 360.ru рассказал, что колбасы, сосиски, бекон включают в состав соль, нитриты и консерванты, что может негативно сказаться на организме. Регулярное их употребление повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Life.ru передает, что снизить риск развития рака желудка поможет ограничение копчёностей и колбас в рационе. Дело в том, что продукты содержат канцерогены, которые провоцируют мутации клеток и формирование опухолей.