Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израильские военные протаранили одно из судов «Флотилии стойкости»

Среди задержанных на «Флотилии стойкости» оказался репортер телеканала.

Источник: Комсомольская правда

Военно-морские силы Израиля сознательно протаранили одно из судов «Флотилии стойкости» — судно Florida, а также использовали водометы против других судов, включая Yulara и Meteque. Об этом говорится в официальном заявлении самой флотилии, где эти действия описываются как «активная агрессия» со стороны израильских военно-морских сил.

«Израильские военно-морские силы активно атакуют “Флотилию стойкости”. Судно Florida было преднамеренно протаранено в открытом море. Yulara, Meteque и другие суда подверглись нападению с помощью водометов», — говорится в заявлении.

Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские военные задержали активистов, находившихся на судах, которые входили в авангард «Флотилии стойкости» и направлялись к берегам сектора Газа. Среди задержанных оказался репортер телеканала. В свою очередь, МИД Израиля заявил, что израильские ВМС перехватили несколько судов из «Флотилии стойкости» и направляют их в один из израильских портов.

Накануне МИД Турции назвал захват судов «Флотилии стойкости» израильскими военными терактом и серьезным нарушением международного права.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше