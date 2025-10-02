Израильские военные протаранили одно из судов «Флотилии стойкости»

Военно-морские силы Израиля сознательно протаранили одно из судов «Флотилии стойкости» — судно Florida, а также использовали водометы против других судов, включая Yulara и Meteque. Об этом говорится в официальном заявлении самой флотилии, где эти действия описываются как «активная агрессия» со стороны израильских военно-морских сил.
«Израильские военно-морские силы активно атакуют “Флотилию стойкости”. Судно Florida было преднамеренно протаранено в открытом море. Yulara, Meteque и другие суда подверглись нападению с помощью водометов», — говорится в заявлении.
Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские военные задержали активистов, находившихся на судах, которые входили в авангард «Флотилии стойкости» и направлялись к берегам сектора Газа. Среди задержанных оказался репортер телеканала. В свою очередь, МИД Израиля заявил, что израильские ВМС перехватили несколько судов из «Флотилии стойкости» и направляют их в один из израильских портов.
Накануне МИД Турции назвал захват судов «Флотилии стойкости» израильскими военными терактом и серьезным нарушением международного права.