Израильские военные протаранили одно из судов «Флотилии стойкости»

Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские военные задержали активистов, находившихся на судах, которые входили в авангард «Флотилии стойкости» и направлялись к берегам сектора Газа. Среди задержанных оказался репортер телеканала. В свою очередь, МИД Израиля заявил, что израильские ВМС перехватили несколько судов из «Флотилии стойкости» и направляют их в один из израильских портов.